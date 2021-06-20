banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
20 Haziran 2021 Pazar gündemi
20 Haziran 2021 Pazar gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
19 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Üstün zekalı kıza antidepresan
Üstün zekalı kıza antidepressan
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
Zafiyet Orman Dairesi’nde değil sizlerdedir!
banner376

Almanya'da çöpten iki değerli tablo çıktı

Almanya'da çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. İlk incelemelerde tabloların orijinal olduğu tespit edildi.

20 Haziran 2021 Pazar 22:25
Almanya'da çöpten iki değerli tablo çıktı
banner337

Almanya'nın Bavyera eyaletinde otoyoldaki bir çöp konteynerinde 17. yüzyıla ait iki değerli tablo bulundu. Köln polisi yaptığı açıklamada, iki tablonun kendilerine teslim edildiğini ve henüz sahiplerinin bulunamadığını duyurdu.

banner341
Polis, uzmanlar tarafından yapılan inceleme sonucunda çerçeveli iki resmin orijinal olduğu sonucuna varıldığını ve eserlerin Hollandalı sanatçı Samuel van Hoogstraten ile İtalyan sanatçı Pietro Bellotti'ye ait olduğuna inanıldığını belirtti.

Polis, 1627-1678 yılları arasında Hollanda'da yaşayan ressam ve yazar Samuel van Hoogstraten'e ait olan tabloda kırmızı şapkalı bir çocuğun portresinin yer aldığını kaydetti. Diğerinin ise 1625-1700 yılları arasında yaşayan İtalyan ressam Pietro Bellotti'nin 1665'te kendi portresini yaptığı bir eser olduğu ifade edildi. 

Köln polisi eserlerin sahibini bulmaya çalışırken, olayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olanların kendileriyle iletişime geçmesini istedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'te sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
İsveç'te sahte PCR testi satıldığı iddiasıyla inceleme başlatıldı
Kraliçe at yarışlarında
Kraliçe at yarışlarında
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
Almanya ordusunda 90 yıl sonra ilk
Çin’in Hunan eyaletinde apartman çöktü
Çin’in Hunan eyaletinde apartman çöktü
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi
Arjantin'de kara mantar hastalığı tespit edildi
Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı
Brezilya'da Covid-19 kaynaklı ölümler 500 bini aştı
Hint yetkiliden uyarı
Hint yetkiliden uyarı
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler
"Kurbanı oynadı ama asıl zorba kendisiydi"
"Kurbanı oynadı ama asıl zorba kendisiydi"
Irak'ta Saddam'ın damadına 18 yıl sonra tahliye
Irak'ta Saddam'ın damadına 18 yıl sonra tahliye

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim