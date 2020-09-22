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Alman Polisinin Görme Engelli Kişiye Uyguladığı Şiddetin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

22 Eylül 2020 Salı 09:40
Alman Polisinin Görme Engelli Kişiye Uyguladığı Şiddetin Görüntüleri Ortaya Çıktı
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 Almanya'nın Wuppertal kentinde polisin görme engelli bir adama uyguladığı şiddetin görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada 19 Eylül'de yayımlanan görüntülerde, çok sayıda polisin, Wuppertal şehri merkezinde, görme engelli bir kişiyi sert bir şekilde kelepçelediği görülüyor.

Gözaltına alınan görme engelli, canı yandığı için çığlıklar attı.

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Görüntülerde ayrıca, polisin, olayı görüntüleyenlerin önünü kapatmaya çalıştığı, bu yönde talimatlar verdikleri ve görüntü çekenleri tehdit ettikleri görülüyor.

Alman polisinin görme engelli kişiye uyguladığı şiddet, kamuoyunda tepkiye neden oldu.

Sosyal medya üzerinden yapılan yorumlarda "Bu nasıl hastalıklı bir sistem", "Teröristler üniforma giymiş" ve "Almanya vatanım sana ne oldu" gibi ifadeler kullanıldı.

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Son Güncelleme: 22.09.2020 09:53
Anahtar Kelimeler:
Almanyanın Wuppertal Kenti
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