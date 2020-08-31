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Alman Hükümetinden Belarus’taki Göstericilere Destek

ALMAN HÜKÜMET SÖZCÜSÜ STEFFEN SEİBERT:  

31 Ağustos 2020 Pazartesi 16:34
Alman Hükümetinden Belarus’taki Göstericilere Destek
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Almanya hükümeti Belarus’ta cumhurbaşkanı seçim sonuçlarını protesto edenlere destek verdi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında, bu hafta sonu yine Belarus'ta "etkileyici protestolar" yapıldığını belirterek eylemler sırasında barışçıl göstericilerin gözaltına alındığına dair inandırıcı raporların bulunduğunu söyledi.
Seibert, eylemlere katılan binlerce kişinin cesaretinin etkileyici olduğunu dile getirerek "Göstericiler, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden üç hafta sonra bile, (Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr) Bay Lukaşenko'nun ve onun özel kuvvetlerinin devam eden baskılarından yılmıyorlar." ifadelerini kullandı.
Cezaevi duvarlarının arkasında kötü muamele ve işkence yapıldığına dair haberlerin göstericilerin risk altında olduklarını göz önüne serdiğini ileri süren Seibert, "Alman hükümeti, barış, demokratik katılım ve siyasi değişim isteyen Belarus halkının yanındadır. Bay Lukaşenko’nun ülkedeki gerçekleri kabul etmesinin zamanıdır." yorumunu yaptı.
Seibert, Belarus’ta hükümet, muhalefet ve toplumun açık bir diyaloğa girmesine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

BERLİN'DE KOVİD-19 ÖNLEMLERİNE KARŞI GÖSTERİLER
Seibert ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı başkent Berlin'de hafta sonu düzenlenen protestolar sırasında bir grup göstericinin Federal Meclis binasının merdivenlerine çıkmasına ilişkin sosyal medyaya yansıyan görüntüleri değerlendirdi.

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Burada gösteri yapma hakkının kötüye kullanıldığının bir örneğinin görüldüğünü belirten Seibert, Federal Meclis önünde "utanç verici görüntüler" ortaya çıktığını ifade etti.
Seibert, demokratik bir meclisin merdivenlerinde demokrasi karşıtı göstericilerin çıkmaya çalıştığını, bunun kabul edilemeyeceğini vurguladı.
Meclisin önünde çok az sayıda polisin bulunduğuna işaret eden Seibert, burada alınacak önlemler üzerine konuşulması gerektiğini kaydetti.
Öte yandan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Federal Meclis’in merdivenlerinde göstericilerle karşı karşıya kalan üç polisi kabul ederek onlara teşekkür etti.
Cumartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine karşı yapılan gösteriler sırasında 300-400 kişilik bir grubun bariyerleri aşarak Federal Meclis’in merdivenlerine çıkmasına ilişkin sosyal medyada görüntüler ortaya çıkmıştı.
Göstericilerin bazılarının burada Alman İmparatorluğu’nda ve Nazi Almanyası'nda bir dönem kullanılan siyah-beyaz-kırmızı renkli bayrakları taşıdığı görülmüştü.
 

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Son Güncelleme: 31.08.2020 17:04
Anahtar Kelimeler:
STEFFEN SEİBERTAlman Hükümeti
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