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Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda

Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:03
Afrin zeytini İsviçre Parlamentosu'nda

İsviçre'de Muhafazakar Demokrat Partili milletvekili Bernhard Guhl, Türkiye'nin geçen yıl askeri operasyon düzenlediği Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'den Türkiye'ye getirdiği zeytinin işlenerek Avrupa Birliği (AB) ülkelerine satıldığı iddialarını Parlamento gündemine taşıdı.

Parlamento'da hükümete soru yönelten Guhl, Türkiye'nin bölgedeki zeytinlikleri "yağmaladığını", elde ettiği Suriye zeytinini işleyerek, Suriye iç savaşında desteklediği militanlara mali destek sağlamak amacıyla ve haksız bir şekilde Türk malı etiketiyle AB pazarına sürdüğünü savundu.

İsviçreli siyasetçi, "Türkiye işgalindeki Afrin'de zeytinlikler, Türk güçleri ve desteklediği militanlar tarafından yağmalanıyor. Çaldıkları zeytini İspanya'ya satıyorlar." ifadelerini kullandı.

Bernhard Guhl, İsviçre Ulusal Parlamentosu'na bu ticaretin ve elde edilen potansiyel gelirin soruşturulması için çağrı yaptı.

Öte yandan İspanyol gazetesi Publico da konuyla ilgili bir haber yayımladı.

Publico: Afrin'deki zeytin bölgede işlenerek Türkiye'ye getiriliyor
Haberde, Türkiye'nin Afrin'deki zeytini bölgedeki tesislerde işleyerek elde ettiği zeytinyağını Türkiye'ye taşıdığını, burada Türk ürünü olarak etiketledikten sonra bazı aracı şirketleri kullanarak ihraç ettiğini iddia etti.

Gazete, haberinde ürünün ihraç edilmeden önce Türkiye'de üretilen zeytinyağıyla karıştırıldığını ve Türk malı olarak etiketlendiği iddialarına yer verdi.

İspanyol gazetesinde ayrıca İsviçreli milletvekili Bernhard Guhl'un, "Sonuç olarak Almanya'ya ya da İspanya'ya satılması önemli değil. Şirketlerin çalıntı zeytin ya da zeytinyağı ticareti yapıp yapmadığının soruşturulmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum." sözlerini sayfalarına taşıdı.

Tarım Bakanı Pakdemirli: PKK'nın eline geçmesini istemiyoruz
Afrin’den Türkiye’ye getirilen zeytin ve zeytinyağı iddiaları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de (TBMM) taşınmıştı.

Geçen kasım ayında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken bu konudaki eleştirileri yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:"Biz hükümet olarak PKK'nın eline gelir geçsin istemiyoruz. Afrin'de biz gelirlerin bir şekilde bize geçmesini istiyoruz, bu hâkimiyetimiz olan bölgede. O sebeple tarım kredi kooperatiflerine 5 bin tonluk bir görev yazılmıştır ve bu görev için kapılar açıldı ve şu ana kadar giren 600 ton ürün var. 200 bin tonluk zeytinyağı rekoltesinde bunları konuşuyor olmamız hakikaten çok ayıp ve çok komik." şeklinde konuşmuştu.

Suriye'den getirilen ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığı ile iç piyasaya sürülen zeytinyağı ile ilgili Mecliste konuştum. 

Komisyonda muhalefet adına konuşan milletvekillerinden Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu devletin tarım kredi kooperatifleri vasıtasıyla, yurt dışına satma kaydıyla, Afrin’den 50 bin ton zeytinyağı getirdiği bilgisine ulaştıklarını belirterek bakan Pakdemirli'ye "İhraç kaydıyla gelen bu zeytinyağının iç piyasaya sürüldüğü iddiaları ortada dolaşmakta. Hatta Afrin’den zeytinyağının yanında zeytinin de getirileceği konuşuluyor. Buna da göz yumacak mısınız?” Afrin’den gelen zeytinyağından devletin bir geliri ne kadardır? Bu gelirden Özgür Suriye Ordusu’na ganimet alındığı bilgileri doğru mudur?" sorularını yöneltmişti.

Türkiye, desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) grupları ile birlikte yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı adını verdiği askeri operasyonla geçen yıl 18 Mart’ta Afrin'e girmişti.

Suriye'de yaşayan Kürt nüfusun en yoğun olduğu bölgelerden Afrin, 2012 yılının yaz aylarında PYD'nin (Kürt Demokratik Birlik Partisi) ve onun silahlı kanadı Halk Savunma Birlikleri'nin eline geçmişti.

Türkiye PYD ve YPG'yi PKK'nın bir organı ve terör örgütü olarak nitelendiriyor.

Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytini
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