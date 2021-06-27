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Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 430 bini aştı

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 5 milyon 430 bini geçti.

27 Haziran 2021 Pazar 15:00
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyon 430 bini aştı
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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 141 bin 67'ye yükseldi.

Vaka sayısının 5 milyon 434 bin 16 olduğu kıtada, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 758 bin 408'e ulaştı.

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Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı Güney Afrika Cumhuriyeti, Mısır ve Tunus'ta kayıtlara geçti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirmişti.

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Son Güncelleme: 27.06.2021 15:14
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