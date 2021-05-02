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Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü

Afganistan’ın başkenti Kabil'de petrol istasyonunda dün gece çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.

02 Mayıs 2021 Pazar 11:00
Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü
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Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan petrol istasyonunda dün gece çıkan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.
Yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.
Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını kaydetti.

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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Aryen, yangın sonucu onlarca aracın ve tankerin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

 

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Son Güncelleme: 02.05.2021 11:03
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