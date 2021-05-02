Afganistan'da petrol istasyonunda çıkan yangında 10 kişi öldü

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, Kabil'in kuzeyindeki Shakardara bölgesinde bulunan petrol istasyonunda dün gece çıkan yangının sabah saatlerinde kontrol altına alındığını söyledi.

Yangında 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 14 kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Aryen, nedeni henüz belirlenemeyen yangının petrol istasyonunda başlayıp yakıt tankerlerine sıçradığını kaydetti.





