Afgan siyasiler ile Taliban Moskova'da 'barışı' görüşüyor

Afgan siyasilerle Taliban temsilcilerinin ateşkes ve barış konulu toplantıları Rusya'nın başkenti Moskova'da başladı.

Kabil hükümetini temsilen herhangi bir yetkilinin katılmadığı toplantının Afganistan ayağına eski Devlet Başkanı Hamit Karzai, Taliban tarafına ise Abbas Stanikzay başkanlık ediyor.

Heyetlerin görüşmelerinin iki gün sürmesi öngörülüyor.

Toplantının açılışını yapan Karzai, konuşmasını 8 dakika ile sınırlı tuttu. Eski Devlet Başkanı ülkede barış ve birliğe ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. ABD'ye barışın tesisi için sağladığı katkıdan ötürü teşekkür eden Karzai, demokratik ve özgür bir Afganistan'ın ancak ülke içinde sağlanacak bir iç barış ile mümkün olacağını dile belirtti.

Taliban mevcut anayasanın değiştirilmesini istedi

Taliban heyetine başkanlık eden Stanikzay ise hitabını daha uzun tutarak, örgütün barış, yönetim, sağlık, kadın hakları, kalkınma projeleri ve sivil kayıpların azaltması stratejileriyle ilgili görüşlerini aktardı.

Örgütün baş müzakerecisi Stanikzay, Taliban'ın mevcut Afganistan Anayasası'nın meşruiyetini kabul etmediğini belirterek bu anayasanın barışa engel teşkil ettiğini söyledi.

Tartışmaların mevcut anayasa ya da yeni anayasa etrafında şekillendiği görüşmelerde, karşılıklı restleşmeler devam ediyor.

Yürürlükte olan anayasanın gayri meşru olduğunu öne süren Stanikzay, bu anayasanın Afganlara yabancılar tarafından zorla kabul ettirildiğini iddia etti.

Abbas Stanikzay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Mevcut Anayasa gayrı meşrudur ve Kabil yönetimi tarafından uygulanıyor. Afgan Anayasası, Afganistan'ın din alimleri ve akademisyenleri tarafından onaylanmalı ki Afgan halkı tarafından kabul edilebilir olsun."

Taliban örgütü nedir? Nasıl ortaya çıktı? Amacı nedir? Arkasında kimler var?

Stanikzay'a cevap veren Afganistan eski Devlet Başkanı Yardımcısı Muhammed Yunus Kanuni, mevcut anayasanın Afgan halkının iradesine dayanarak yazıldığını ve bu alanda bölge ülkeleri arasında en iyi anayasanın Afganistan'a ait olduğunu belirtti.

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Ayrıca Kanuni, Taliban'ın anayasada değişmesini istediği maddelerin ancak yasal kanallar yoluyla yapılabileceğini söyledi.

Mevcut İslam Cumhuriyeti sisteminin tüm Afganların isteğiyle kabul edildiğine atıfta bulunan Yunus Kanuni, "Bu sistem milyonlarca Afgan'ın fedakarlığı, özverisi ve kayıplarıyla kuruldu." diye konuştu.

Ağırlıklı olarak bir önceki hükümet döneminde görev alan siyasilerin bulunduğu Moskova görüşmelerine Taliban 10 kişilik bir ekiple katılıyor.

Afgan halkının Taliban ile barışa ne diyeceği merak konusu

Taliban sık sık Afgan hükümeti ile masaya oturmayacağını, bunun yerine Washington ile doğrudan görüşmek istediğini belirtiyor.

Washington ise olası bir barışın Afganistan hükümetinin öncülüğünde yapılmasının şart olduğunu kaydediyor.

Bu arada geçtiğimiz günlerde ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi ile Taliban örgütü temsilcileri Katar'ın başkenti Doha'da 1 haftayı bulan görüşmeler gerçekleştirmişti.

Her iki tarafın da 'olumlu' olduğunu belirttiği görüşmelerin ardından bir takvim içerisinde ABD'nin ve diğer yabancı ülkelerin askerlerini çekmesi, buna karşın Taliban'ın saldırılarını sonlandırması üzerinde ön anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Ancak Afgan halkının söz konusu barışla ilgili ne söyleyeceği ya da nasıl tepki vereceği henüz bilinmiyor.

Sert şeriat sistemi uygulayan Taliban'ın olası barışın ardından kadınların çalışmasına izin verip vermeyeceği ya da kızların eğitim almasına nasıl bakacağı merak konusu.