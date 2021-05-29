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ABD’de aşı teşviki!

ABD'nin Florida eyaletinde gerçekleştirilecek bir konser için iki farklı bilet seçeneği sunuldu. Konser organizatörleri, aşı vurulmuş kişilerin 18 dolara, aşı vurulmamış kişilerin ise 1.000 dolara bilet satın alacağını açıkladı. Karar, aşı karşıtlarının tepkisine yol açtı.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 11:45
ABD’de aşı teşviki!
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Amerika’da corona virüs ile mücadele kapsamında insanların aşı olmalarını teşvik eden kampanyalar devam ediyor. Son olarak bir kampanya da Florida’dan geldi. Florida’da gerçekleşecek ve üç punk rock grubunun sahne alacağı konsere katılım için iki farklı bilet fiyatı sunuldu.

Biletler aşılı olanlar için sadece 18 dolarken, aşı olmayanlar için 1000 dolardan satışa sunuldu. Konser organizatörlerinden Paul Williams, ABC News’e; bir yıldan fazla süren kapanmaların ardından, aşı randevuları herkese açılmışken insanların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir konser planlamak istediğini anlattı.

 Aşı karşıtlarından eleştiriler gecikmedi

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Aşılanmış izleyiciler için yaklaşık 250 tane indirimli bilet satışı yapılacağını belirten Williams, şimdiye kadar kimsenin 1000 dolarlık biletlerden almadığını söyledi.

Williams, bu girişimiyle aşı karşıtı kişilerden zaman zaman olumsuz yorumlar da aldığını söyledi. Organizatör, aşılanmamış kişilerin konsere girebileceğini ancak bunun için normal 1000 dolarlık bilet almaları gerektiğini belirtti.

Konser, 26 Haziran’da gerçekleşecek. Teenage Bottlerocket, MakeWar ve Rutterkin isimli üç punk rock grubu sahne alacak.
Teenage Bottlerocket grubunun solisti ve gitaristi Ray Carlisle, “Hepimiz aşılıyız. Sizi orada görebilmemiz için herkesi aşı olmaya davet ediyoruz” dedi.

 Her 4 Amerikalıdan 1’i aşı olma konusunda isteksiz
Konser, aşılanmayı teşvik eden ilk etkinlik değil. Daha önce birkaç eyalet de aşı piyangolarını duyurmuştu, Krispy Kreme dahil pek çok şirket bir dizi teşvik sunuyor ve hatta flört uygulamaları kullanıcıların aşı durumlarını paylaşmalarına izin vermeye başladı.

 Bu haftanın başlarında ABD, tüm yetişkinlerin yarısından fazlasının COVID-19’a karşı tam olarak aşılandığını söyledi. Yine de, yakın tarihli bir ABC News/Washington Post anketine göre; yaklaşık 4 Amerikalıdan 1’i corona virüs aşılarından herhangi birini olma konusunda isteksiz olduğunu söylüyor.

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Anahtar Kelimeler:
AşıABDKonserMüzikCovid19
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