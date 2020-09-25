ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Gelecek Hafta Yunanistan’a Gidiyor

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, gelecek hafta Yunanistan’ı ziyaret edecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Pompeo’nun 27 Eylül ve 2 Ekim tarihleri arasında Yunanistan, İtalya, Vatikan ve Hırvatistan’a gideceği belirtildi.

Pompeo’nun Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşeceği belirtildi.

Açıklamada, bu görüşmelerdei “ABD’nin Doğu Akdeniz’de güvenlik, barış ve refaha olan ortak adanmışlığının tazeleneceği ve son yılların en iyi şekilde seyreden ABD-Yunanistan ilişkilerinin kutlanacağı” belirtildi.

Selanik ve Girit’e gidecek olan Pompeo’nun teknoloji ve bilim alanlarında anlaşmalar imzalayacağı aktarıldı.