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ABD'den Tayvan'a 40 yıl sonra ilk resmi ziyaret

ABD'den, Çin ile yaşanan gerilimi bir üst seviyeye çıkaracak yeni bir adım geldi. ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Çin'e bağlı Tayvan bölgesine resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bu, son 40 yıldır Tayvan'a düzenlenen en üst düzey resmi ziyaret oldu.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 08:50
ABD'den Tayvan'a 40 yıl sonra ilk resmi ziyaret
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Washington ve Pekin arasındaki Tayvan krizi derinleşiyor.

40 yıl sonra ilk kez ABD kabinesinden bir bakan, Çin'e bağlı Tayvan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar aynı zamanda, bağımsızlık tartışmasının devam ettiği bölgeye giden ilk sağlık bakanı oldu.

ABD ile Tayvan iş birliği hedefliyor

Koronvirüs salgınında Çin'e coğrafi olarak yakınlığına rağmen Tayvan'ın büyük başarı sağlaması, vaka sayısını 500'ün altında tutması dikkat çekmişti.

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ABD ve Tayvan Sağlık Bakanları'nın koronavirüs konusunda iş birliği yapmayı hedeflediği duyuruldu.  Azar, bağımsızlık yanlısı Tayvan Cumhurbaşkanı Tsai Ing-Wen ile de görüştü.

Çin, ABD'nin Tayvan ile temas kurmamasını istemişti

Ziyareti, Pekin yönetimi yakından izliyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı, 6 Ağustos'ta bir açıklama yapmış, ABD'nin Tayvan ile temas kurmamasını istemişti.

Hong Kong ülkelerin gündeminde

Hong Kong krizi nedeniyle de Pekin yönetimi birçok ülkenin tepkisini üzerine çekmişti. 

ABD; İngiltere, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda ortak bir açıklama yayınladı,
Hong Kong yönetimine seçimlerden men edilen muhaliflere haklarını geri verme çağrısı yaptı. Açıklamada, Çin'e suçluların iadesini öngören "Güvenlik Yasası"nın uygulanmasından endişe duyulduğu da belirtildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
ABDden Tayvana Resmi Ziyaret
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