ABD'de maske takan müşterilerinden 5 dolar istiyor

ABD’de maske yasağının kalktığı eyaletlerden California’da bir kişi maske takan müşterilerinden yardım amaclı para istemeye başladı.

NBC News'in haberine göre, California'nın Mendocino bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Chis Castleman işlettiği kafenin kapısına maske takan müşterilerden 5 dolar ücret alınacağını belirten bir tabela yazdı.

Castleman, NBC'ye yaptığı açıklamada, "Yaşadıkları toplumu maske takacak kadar umursadığını iddia eden kişilerden bir yardım kuruluşu için 5 dolar istemenin çok da bir şey olduğunu düşünmüyorum" ifadesini kullandı.

Yerel yönetimin 2020 Haziran'da Covid-19 salgını nedeniyle herkese maske zorunluluğu getirmesinin ardından kafesini geçici bir süreliğine kapattığını ve bu süreçte zarara uğradığını belirten Castleman, "Yönetim her şeyi kapattı. Maske bence etkili olmayan bir önlemdi" yorumunu yaptı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), mayıs ayı başında aşı olan kişilerin artık maske takma zorunluluğu olmadığını açıklamıştı.