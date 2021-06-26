banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
26 Haziran 2021 Cumartesi gündemi
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Devlete güvensizliği tırmandırıyorlar
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz sonucu
Sağlıkta iletişim kopuklukları ve kaçınılmaz...
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
Ankara, Sucuoğlu’nu istemiyor mu?
banner376

ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı

ABD'de Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda United Express'a ait uçakta bulunan bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı. Uçakta çıkan bir tartışma nedeniyle atladığı belirlenen yolcu, hastanede tedavi altına alındı.

26 Haziran 2021 Cumartesi 20:21
ABD'de bir yolcu, kalkış sırasında uçaktan atladı
banner337

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde yer alan uluslararası havalimanı, ilginç bir olaya sahne oldu.

TARTIŞMA ÇIKTI, UÇAKTAN ATLADI

banner341
Los Angeles'tan Utah eyaletindeki Salt Lake City'e gitmek üzere kalkışa hazırlanan United Express'a ait uçakta bulunan yolculardan biri, kalkış sırasında uçaktan atladı. Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) olaya ilişkin yapılan açıklamada, uçakta nedeni bilinmeyen bir tartışma çıkmasının ardından yerel saatle 19.10 sıralarında şahsın uçağın kapısını açtığı ve acil durum kaydırağını etkinleştirdiği belirtildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Taksi konumunda ilerleyen uçaktan atlayan yolcunun yaralandığı ve yakınlardaki bir hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Dünya dışı canlıların varlığı ciddiye alınmaya başlandı"
"Dünya dışı canlıların varlığı ciddiye alınmaya başlandı"
50 kanser türünü doğru tespit eden test
50 kanser türünü doğru tespit eden test
İspanya'dan Sinovac kararı
İspanya'dan Sinovac kararı
Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü
Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü
Merkel: “Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim“
Merkel: “Türkiye gündeminde bir parça ilerleme sağlamak için çaba sarf ettim“
Leyen: “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz“
Leyen: “Kıbrıs'ta iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceğiz“
Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti
Afganistan'ın kuzeyindeki 2 ilçe Taliban kontrolüne geçti
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı
Nijerya'da kolera salgınından ölenlerin sayısı 296'ya çıktı
Afrika'nın en büyük kripto para borsasından 3,6 milyar dolarlık vurgun
Afrika'nın en büyük kripto para borsasından 3,6 milyar dolarlık vurgun
İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
İsrail'de kapalı alanda maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim