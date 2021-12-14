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ABD, Çin ve Kuzey Kore Kore Savaşı’nı bitirmek için prensipte anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ABD, Çin ve Kuzey Kore’nin, Kore Savaşı’nı resmen bitirmek konusunda prensipte anlaştıklarını açıkladı.

14 Aralık 2021 Salı 09:20
ABD, Çin ve Kuzey Kore Kore Savaşı’nı bitirmek için prensipte anlaştı

Yonhap’ın haberine göre, Moon, Avustralya ziyaretinde Başbakan Scott Morrison ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, ABD, Çin ve Kuzey Kore’nin, 1950-1953 yılları arasında süren Kore Savaşı’nı resmen bitirme konusunda prensipte anlaştığını söyledi.

Moon, savaşı bitirme kararının Güney Kore, ABD ve Kuzey Kore arasındaki durdurulan müzakerelerin tekrar başlamasına yardımcı olacağına inandığını ifade etti.

KORE SAVAŞI

Japonya, 1910'da ilhak ettiği ve 1945'e kadar yönettiği Kore Yarımadası'ndan 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle geri çekilirken, yarımadada 1945'te kurulan iki hükümet, 1948'e kadar karşılıklı olarak "birbirine katılma" çağrısı yapmıştı. Çağrıların sonuç vermemesi üzerine Kuzey ve Güney, ayrı ayrı kendi devletini kurmuştu.

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BM Güvenlik Konseyinin (BMGK), BM güçlerini, Kuzey Kore işgalini sonlandırmak için Kore'ye göndermeye onay vermesi üzerine Türkiye de BM tarafında savaşa katılma kararı almıştı.

Savaşta, Güney Kore'de 40 bin 670'ı BM askeri, 137 bin 899'u Kore askeri olmak üzere 178 bin 569, Kuzey Kore'de ise 508 bin 797 asker hayatını kaybetti.

Kore Savaşı'nda 36 bin 940 askerini yitiren ABD, "en çok kayıp veren ülke" oldu. ABD'yi 1078 kayıpla İngiltere izledi.

1950 yılında 1953 yılına kadar süren Kore Savaşı, barış anlaşmasıyla değil bir ateşkesle sona erdirilmişti.

İki taraf arasında kalıcı bir barış anlaşması imzalanmadığı için Güney Kore ve Kuzey Kore söz konusu tarihten beri teknik olarak hala savaşta bulunuyor.

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Son Güncelleme: 14.12.2021 10:21
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