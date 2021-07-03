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ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Afganistan'daki en büyük hava üssünü boşalttığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü John Kirby, çekilme sürecinin Ağustos ayı sonuna kadar tamamlanacağını belirtti.

03 Temmuz 2021 Cumartesi 11:45
ABD Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nü boşalttı

Pentagon sözcüsü John Kirby cuma günü düzenlenen basın toplantısında, Afganistan'daki Bagram Hava Üssü'nün yaklaşık 20 yıl sonra boşaltıldığını ve ABD Afganistan Kuvvetleri Komutanlığı görevinin Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Kenneth Frank McKenzie'ye devredilme planının onaylandığını bildirdi.
Kirby, "Devam eden geri çekilme sürecimizin bir parçası olarak, Bakan bugün Afganistan'daki misyonumuzun komuta yetkisini General (Austin) Miller'dan (CENTCOM Komutanı) Orgeneral Kenneth Frank McKenzie'ye devretme planını onayladı. İlerleyen günlerde bu devrin yürürlüğe girmesini bekliyoruz" dedi.
McKenzie'nin, Afganistan'daki ABD kuvvetlerinin komutanı olarak mevcut tüm yetkileri elinde tutacağını kaydeden Kirby, "McKenzie, ABD'yi Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerden korumak için ihtiyaç duyulan tüm terörle mücadele operasyonlarının yürütülmesi üzerinde yetki kullanmaya devam edecek ve geri çekilmemiz sona erdiğinde Afgan güçlerine lojistik, mali ve teknik destek için seçenekler geliştirme çabalarımıza öncülük edecek." dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden daha önce Afganistan'dan tam çekilme tarihini 11 Eylül olarak vermişti. Pentagon çekilmenin daha erken bir tarihte tamamlanabileceği sinyalini verdi.
Kirby, "Bugün Bagram Hava Üssü'nün Afganistan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetlerine devri, geri çekilme sürecimizdeki kilit kilometre taşlarından biridir" ifadelerini kullandı.

 

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Son Güncelleme: 03.07.2021 11:58
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