banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95421
ALTIN
265.160
DOLAR
5.7907
STERLİN
7.3645
EURO
6.5797
Ölümle neticelenen trafik kazası zanlıları teminata bağlandı
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Akacan davası 27 Haziran'a ertelendi
AKACAN DAVASI 27 HAZİRAN'A ERTELENDİ
Tecavüz davası tamamlandı
TECAVÜZ DAVASI TAMAMLANDI
KKTC’de izinsiz ikamet eden 8 kişi tutuklandı
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 8...
banner307

AB ve Pakistan'dan stratejik iş birliği anlaşması

AB ve Pakistan'dan stratejik iş birliği anlaşması

25 Haziran 2019 Salı 16:16
AB ve Pakistan'dan stratejik iş birliği anlaşması

AB VE PAKİSTAN, BARIŞ, KALKINMA, İNSAN HAKLARI, TİCARET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ GİBİ ALANLARDA İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAK İÇİN STRATEJİK BİR ANLAŞMA İMZALADI

Avrupa Birliği (AB) ve Pakistan, barış, kalkınma, insan hakları, ticaret ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda iş birliğini artırmak için stratejik bir anlaşmaya imza attı.

banner317
Brüksel'de  AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi FedericaMogherini ve Pakistan Dışişleri Bakanı Şah MahmudKureyşi "Stratejik Angajman Planı'nı" imzaladı. 

İmza töreninin ardından basına açıklamalarda bulunan Mogherini, "Anlaşma, ileriye dönük bir siyasi çerçeve olarak ilişkilerimizi daha da derinleştirmemize ve küresel sınamalarla mücadele etmemize yardımcı olacak." dedi. 

Kureyşi ise AB'nin Pakistan'ın geleneksel bir müttefiki olduğunu kaydederek, "Gelecekteki iş birliğimiz için somut bir temel olan bu anlaşma, aynı zamanda iki tarafın da ikili ilişkileri geliştirme isteğini ortaya koyuyor." diye konuştu. 

Anlaşma, tarafların barış ve güvenlik, göç, hukukun üstünlüğü, bilim-teknoloji, eğitim, kültür, sürdürülebilir kalkınma, ticaret ve enerji gibi birçok alanda iş birliğini arttırmayı hedefliyor. 

Son Güncelleme: 25.06.2019 19:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump'tan İran'a yeni tehdit
Trump'tan İran'a yeni tehdit
İngiltere, Kıbrıs’taki  f-35b Savaş Uçaklarını İlk Kez Irak Ve Suriye’de Denedi
İngiltere, Kıbrıs’taki  f-35b Savaş Uçaklarını İlk Kez Irak Ve Suriye’de Denedi
Abd'nin S-400 Uyarıları Sürüyor
Abd'nin S-400 Uyarıları Sürüyor
Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş
Rus yetkiliden ABD ve İsrail'e soğuk duş
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama
NATO ülkelerinden savunmaya büyük harcama
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
Rusya Avrupa Konseyi'ne geri kabul edildi
İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması
İran'dan “nükleer silah peşinde değiliz“ açıklaması
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola'dan ölenlerin sayısı bin 400'ü geçti
BMGK'daki kapalı İran oturumu...
BMGK'daki kapalı İran oturumu...
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik
Endonezya'da Dukono Yanardağı'ndaki hareketlilik

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim