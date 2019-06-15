AB üyesi Güney Avrupa ülkelerinin liderleri Malta'da toplandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 güney Avrupa ülkesinin devlet veya hükümet başkanları, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin ardından gündemdeki konuları değerlendirmek için Malta'nın başkenti Valetta'da toplandı.

İtalya, İspanya, Malta, Portekiz, Fransa, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin 2016'da "AB Üyesi Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi" adıyla başlattıkları forumun altıncısına Malta ev sahipliği yaptı.

Zirveye, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Portekiz Başbakanı Antonio Costa, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Malta Başbakanı Joseph Muscat ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis katıldı.

Zirvenin gündeminde, AP seçimleri sonrasında AB kurumlarının başkanlarının belirlenmesi, Avro Bölgesi bütçesi ve düzensiz göçmen sorunuyla mücadele konuları müzakere edildi.

Düzenlenen ortak basın toplantısında yapılan açıklamalarda, "insan kaçakçılığı yapan suç örgütlerine karşı ortak mücadelenin güçlendirilmesinin" kararlaştırıldığı bildirildi.

Malta Başbakanı Muscat, "Akdeniz'de kayıp olan insan hayatlarını ve yasa dışı göç trafiğini önlemek için ortak stratejiler uygulayacaklarını" söyledi.

İtalya Başbakanı Conte de düzensiz göçmenler konusunda "dayanışmayı geri kazanmamak ve harekete geçmemek sinir bozucu." ifadesini kullandı.