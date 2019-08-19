AB Komisyonu Başkanı Juncker G-7 Zirvesi'ne katılamayacak

AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, günlük basın toplantısında, 64 yaşındaki Juncker'in sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı.



Juncker'in ameliyatının iyi geçtiğini aktaran Bertaud, doktorunun bir süreliğine seyahat etmesini yasakladığını, bu nedenle Komisyon Başkanının 24 Ağustos'ta Fransa'da gerçekleşecek G-7 Zirvesi'ne katılamayacağını ifade etti.





Zirveye AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın katılacağını belirten Bertaud, Juncker'in gerekli ayarlamalar için Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşeceğini kaydetti.Avusturya'da tatilde olan Juncker, ameliyat nedeniyle tatilini yarıda keserek, ülkesi Lüksemburg'a dönmüştü.AB'nin yürütme organının başında bulunan Juncker'in görev süresi 5 ay sonra dolacak.