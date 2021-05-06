AB ile İngiltere, Kıbrıs görüşmeleri için ivme yaratılmasını istiyor

Borrell ile Raab, G7 bakanlar toplantısı kapsamında yaptıkları ikili görüşmenin ardından ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Borrell ve Raab'ın AB-İngiltere iş birliği ile dış politika ve güvenlik politikaları hakkında görüş alışverişi yaptığı ifade edildi.

İkilinin Kıbrıs meselesine çözüm bulmayı amaçlayan görüşmeleri ele aldıkları kaydedilen açıklamada, "Borrell ve Raab, iki tarafın bir sonraki görüşmesi için ivme yaratılmasına duyulan ihtiyaca vurgu yaptı ve süreçte BM'nin çabalarının desteklenmesine yönelik tam desteklerinin altını çizdi" ifadesi yer aldı.



BM Genel Sekreteri Guterres, konferansta Kıbrıs sorunun çözümü amacıyla resmi görüşmelerin başlaması için yeterli ortak zemin bulunamadığını açıklamıştı.



