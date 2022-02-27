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AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu

27 Şubat 2022 Pazar 21:00
AB hava sahasını Rus uçaklarına kapatacağını duyurdu

RUSYA MERKEZ BANKASININ REZERVLERİNİN YARIDAN FAZLASI BLOKE EDİLECEK

BELARUS'A DA YENİ EKONOMİK YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

SAVAŞTAKİ BİR ÜLKE İÇİN SİLAH ALIMI VE TESLİMATI AB TARİHİNDE BİR İLK

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

"Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.

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Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

Von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

Lukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirten von der Leyen, "Bu aynı zamanda Rusya'ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır." dedi.

Von der Leyen, Rus savaş çabalarına yardım eden Belaruslulara da yaptırım uygulayacaklarını dile getirdi.

Bu paket kapsamında önemli Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılacağını, Rusya merkez bankasının işlemlerini yasaklayacaklarını aktaran von der Leyen, "Putin'in savaşını finanse etmesini önlemek için" tüm varlıklarını donduracaklarını ve Rus oligarklarının varlıklarını hedef alacaklarını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.

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Son Güncelleme: 28.02.2022 00:10
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