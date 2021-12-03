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AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon euro destek

Avrupa Birliği, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen yardım programına 325 milyon euro ilave kaynak sağlayacak.

03 Aralık 2021 Cuma 10:00
AB'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara 325 milyon euro destek

AB Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yönelik yeni insani yardım tahsis edildiğini açıkladı.

Türkiye'nin yaklaşık 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yaptığı belirtilerek, Türkiye'deki sığınmacıları desteklemek için yürütülen Sosyal Uyum Yardım (SUY) programının 2023'ün ilk aylarına kadar devamı için AB'nin 325 milyon euro ek kaynak tahsis ettiği kaydedildi.

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Program, Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde sığınmacıya temel ihtiyaçlarını karşılamaları için aylık nakit desteği sağladı, SUY'un AB tarihindeki en büyük insani yardım programı oldu.

SUY programı kapsamında ihtiyaç sahibi sığınmacılara dağıtılan Kızılaykart'lar finanse edilecek, söz konusu destekle sığınmacılar kira, ulaşım, gıda, ilaç ve fatura gibi gereksinimlerini karşılayabilecek.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 25 Haziran'da Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Suriyelilerin desteklenmesi amacıyla 3 milyar euroluk paket hazırlandığını duyurduğu anımsatılan açıklamada, söz konu ek desteğin bu paket kapsamında olduğu belirtildi.

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