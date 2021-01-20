Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek çare Ankara!
Tek çare Ankara!
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Üniversitelerin gözü kulağı Saray’da
Bundan sonra kimse kolay kolay kapanmaz !
Bundan sonra kimse kolay kolay...
Toz duman olmaya devam
Toz duman olmaya devam
banner376

AB aşılama programında hızlanmak istiyor

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkelerdeki yetişkinlerin yüzde 70'inin yaza kadar koronavirüse karşı aşılanması için hedef konulmasını önerdi.

20 Ocak 2021 Çarşamba 09:30
AB aşılama programında hızlanmak istiyor
banner337
banner351

AB Komisyonu üyelerinin toplantısında Avrupa'nın aşı stratejisi ele alındı. Toplantı sonunda açıklama yapan AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, aşılama stratejisi kapsamında bazı hedefler belirlediklerini, bunu üye ülkelerle paylaşacaklarını söyledi.

Schinas, marta kadar sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarıyla 80 yaş üzerindekilerin en az yüzde 80'inin aşılanması hedefini önerdiklerini söyledi. Schinas, "Ayrıca üye ülkelerin yetişkin nüfuslarının yüzde 70'ini yaza kadar aşılamış olması hedefini sunuyoruz." dedi.

Bu hedeflerin tutturulması için aşı üretiminin hızlanması konusunda üreticilerle çalıştıklarını belirten Schinas, "aşı sertifikası" konusunda da çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Ocak sonuna kadar aşı sertifikası için uzlaşı isteniyor

Schinas, "Her geçen gün daha fazla kişi aşılandıkça bunun belgelendirilmesi ve aşı sertifikası dediğimiz belgenin karşılıklı olarak tanınması daha da önem kazanıyor." dedi.

banner341
Aşı sertifikasının her bireyin aşı geçmişi hakkında bilgi içereceğini belirten Schinas, belgenin tüm AB ülkelerinde geçerli olmasını istediklerini, bu belgeyle seyahat gibi kısıtlamaların kalkabileceğini söyledi.

Schinas, ocak sonuna kadar AB ülkelerinin aşı sertifikası konusunda uzlaşı sağlamasını amaçladıklarını bildirdi.

Yeni tip koronavirüsün türlerinin ortaya çıktığını hatırlatan Schinas, buna karşı AB ülkelerinin test stratejilerini yeni türü içerecek şekilde güncellemesini istediklerini ifade etti.

Seyahat kısıtlamaları konusuna da değinen Schinas, "Seyahat zorluklarını ele alırken aynı zamanda tek pazarı ve serbest hareket edilebilmesini korumalıyız. Toptan seyahat yasakları ve hava, deniz yoluyla seyahatlerin engellenmesinin haklı gerekçesi olamaz." diye konuştu.

Aşıyı paylaşma mekanizması

Schinas, AB olarak az gelirli ülkelere aşı teminini için "paylaşma mekanizması" önerdiklerini, AB dışındaki ülkelerin de aşıya aynı zamanda erişmesi için diplomatik çabalar gerektiğini söyledi.

AB'nin 1 milyardan fazla kişiye yetecek kadar aşı sipariş ettiğini hatırlatan Schinas, 450 milyon nüfuslu AB ülkelerine bunun fazlasıyla yeteceğini, kalanı paylaşmak istediklerini belirtti. 

banner360
Anahtar Kelimeler:
ABAşılama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Japonya: Olimpiyatlarda aşı şartı aranmayabilir
Japonya: Olimpiyatlarda aşı şartı aranmayabilir
Son 50 yılın en kısa senesi 2021 olacak
Son 50 yılın en kısa senesi 2021 olacak
Anne rahminde koronavirüse karşı antikor geliştirdi
Anne rahminde koronavirüse karşı antikor geliştirdi
AB, Boeing 737 Max'in uçuş yasağını gelecek hafta kaldırıyor
AB, Boeing 737 Max'in uçuş yasağını gelecek hafta kaldırıyor
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi
İstinaf, Arda Turan'a “cinsel taciz“ suçundan verilen beraat kararını bozdu
İstinaf, Arda Turan'a “cinsel taciz“ suçundan verilen beraat kararını bozdu
AB'den Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Türkiye'ye mesaj
AB'den Çavuşoğlu'nun ziyareti öncesi Türkiye'ye mesaj
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilecek
Kanada'da aksini beyan etmeyen yetişkinlerin organları, öldüklerinde nakledilecek
Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı
Endonezya’da yılbaşından bu yana doğal afetler 145 can aldı
Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek
Biden, seyahat yasağını uygulamaya devam edecek

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim