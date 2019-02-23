6 bin 500 km yüzerek Güney Afrika'ya gelen sürpriz misafir

Antarktika'dan yola çıkan bir deniz foku, tam 6 bin 500 kilometre yüzerek Güney Afrika'nın Cape Town sahilindeki Fish Hoek plajına geldi.

Türüne nadir rastlanan balığı merak eden yerli halk ve turistler ise onu yakından görmek ve fotoğraf çekmek için plaja akın etti.

Buffel olarak da isimlendirilen erkek deniz foku, Güney Afrika kıyılarını daha önce de ziyaret etmişti.

Bilim insanlarının da yakından görme ve inceleme şansı yakaladığı Buffel'in bugünlerde tüy döktüğü ve derisinin değiştiği belirtildi. Bölge halkı ise deniz fili olarak da bilinen devasa balığın cildindeki değişimi günlük olarak fotoğraflıyor.