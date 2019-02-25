280 IŞİD militanı Suriye'den Irak'a teslim edildi

Irak Ordusu, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) son günlerde 280 IŞİD militanını teslim ettiğini açıkladı.

Pazar günü yapılan açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) destekliği SDG'nin, 280'i aşkın Irak uyruklu ve bazı yabancı savaşçıları Irak'a teslim ettiği duyuruldu.

Irak askeri kaynakları, perşembe günü 150 IŞİD militanlarının ülkeye teslim edilmesinin ardından pazar günü 130 savaşçının daha teslim edildiğini doğruladı. Kaynaklar, SDG tarafından Suriye'de tutulan yaklaşık 500 kişilik bir grubun nakil anlaşması kapsamında bu tür teslimlerin devam edeceğini belirtti.

Suriye sınırına yakın birliği komuta eden ve devir teslim sürecine yakın bir Iraklı askeri kaynağa göre, 280 militan arasında 14 Fransız vatandaşı ve 6 Arap uyruklu savaşçı bulunuyor.

Suriye Demokratik Güçleri ve ABD destekli koalisyondan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.