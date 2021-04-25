22 kişiye kasten koronavirüs bulaştırdı

İspanya'da "Hepinize corona virüs bulaştıracağım" diyerek, aralarında bebeklerin de bulunduğu 22 kişiye corona virüs bulaştıran hasta gözaltına alındı.

İspanya'nın Manacor kentinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

40 yaşında Covid-19 septomlarını gösteren bir kişi, 3'ü bebek 22 kişiye corona virüs bulaştırdı.

Manacor polis merkezinden yapılan açıklamada, söz konusu kişinin Covid-19 belirtileri göstermesine rağmen PCR testi sonucunu beklemeden maskesiz işe gittiği ve aralarında bebeklerinde bulunduğu 8 kişiye direkt 14 kişiye ise dolaylı yoldan Covid-19 bulaştırdığı için gözaltına alındığını duyurdu.

"HEPİNİZE CORONA VİRÜS BULAŞTIRACAĞIM"

Polis ayrıca yaptığı incemelerin ardından söz konusu kişinin 40 derece ateşle iş yerine gittiği ve mesai arkadaşlarının yüzüne öksürerek, "Hepinize corona virüs bulaştıracağım" ifadelerini kullandığını belirtti.