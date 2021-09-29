banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Devlet Piyangosu dün akşam çekildi
350 bin TL devretti
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
Kalkınma Bankası o listeyi açıklasın…
Beton mikseri devrildi
Beton mikseri devrildi
Kooperatif Merkez Bankasında Deprem
Kooperatif Merkez Bankasında Deprem
banner376

191 konuşmacıdan sadece 17'si kadındı

Dünyanın en büyük diplomasi platformu olan Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna katılan 191 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile bakanları arasında bu yıl sadece 17 kadın yer aldı.

29 Eylül 2021 Çarşamba 09:30
191 konuşmacıdan sadece 17'si kadındı

Liderlerinin iklim krizinden, Kovid-19 salgınına, dünyanın gündemine oturan Afganistan'dan Suriye'deki krize küresel sorunları ele aldığı bu yıl 76'ncısı düzenlenen BM Genel Kurulu görüşmelerinde erkek liderlerin sayısı kadınlara oranla 11 kat fazlaydı.
BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, bu yıl zirvede yer alan 191 devlet ve hükümet başkanı ile bakandan sadece 17'sinin kadın olduğunu söyledi.
2020'de ise BM zirvesinde temsil edilen kadın lider sayısı sadece 9'du.

banner341
Bu yıl zirvede Myanmar ve Afganistan ise konuşma yapmayan ülkeler arasında yer aldı.

 

banner360
Son Güncelleme: 29.09.2021 09:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
Değirmenlik Belediyesi, Kardeş Belediye Bucak ile biraraya geldi
La Palma'da lavlar Atlas Okyanusu'na ulaştı
La Palma'da lavlar Atlas Okyanusu'na ulaştı
TÜK'den duyuru
TÜK'den duyuru
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
Aşı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı
AB: “Çin ve AB, anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı”
AB: “Çin ve AB, anlaşmazlıklara rağmen birlikte çalışmalı”
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi
Dünya genelinde vaka sayısı 233 milyon 346 bine yükseldi
Tavuktan eski, dinozordan vahşi!
Tavuktan eski, dinozordan vahşi!
Beyaz Saray, Pentagon'u yalanladı!
Beyaz Saray, Pentagon'u yalanladı!
DSÖ: “En yüksek risk grubundakiler için 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç var”
DSÖ: “En yüksek risk grubundakiler için 2,4 milyar dolarlık aşıya ihtiyaç var”
Macron: "Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı"
Macron: "Yunanistan Osmanlı'ya karşı mücadele ederek Avrupa'nın kalbinde yer aldı"

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim