1600 yıllık Bizans kilisesi restore edildi

Gazze'deki Turizm ve Eski Eserler Bakan Yardımcısı İbrahim Cabir, bakanlık tarafından gerçekleştirilen restorasyonunun başarıyla tamamlandığını söyledi.

Cabir, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye kasabasında bulunan ve arkeolojik açıdan simge yapılar içeren 1600 yıllık Bizans kilisesinin Doğu Akdeniz'deki en önemli yapılardan biri olduğunu vurguladı.

Bakanlığın tur rehberi Neriman Hella, 1998'de keşfedilen kilisenin geçmişinin 444 yılına kadar uzandığına değindi.

Hella, söz konusu kilisenin uzun yıllardır Mısır'daki Hristiyanlar tarafından da ziyaret edildiğine işaret etti.

Kilisenin bir bölümü, İsrail'in 2014 yılında Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sırasında zarar gördü.