Dünya 2024’e merhaba dedi. Yeni yıla ilk giren ülkeler Pasifik’teki Kiribati ve Samoa Adaları ile Yeni Zelanda oldu.

Yeni Zelanda yeni yılı, KKTC saati ile 13.00’te, Auckland Harbour Bridge üzerinde ışık gösterisi ve Auckland Sky Tower'da havai fişek gösterisi ile karşıladı.

Avustralya'da KKTC saati ile 15.00’te 2024’ü karşılayacak.

Avustralya’yı Asya ülkeleri Kuzey Kore, Japonya, Hong Kong ve Çin takip edecek.

Kıbrıs, Türkiye’den bir saat önce yeni yılı karşılayacak.

Rusya, Türkiye ile aynı anda yeni yıla merhaba diyecek.

Daha sonra sıra Avrupa ülkelerine gelecek.

Güney Amerika ülkelerinin ardından 2023'e en son veda edecek olanlar ise Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada gibi Kuzey Amerika ülkeleri olacak.