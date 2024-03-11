Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Yukarı Bostancı'da meydana gelen kazada 4 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralanmasına neden olan Serhat Yıldırım bugün mahkemeye çıkarıldı.

Güzelyurt Trafik şubesinde görevli polis memuru Bencan Tok mahkemede olguları aktardı.

Polis, kazanın 9 Mart 2024 tarihinde, saat 17.30 sıralarında Yukarı Bostancı'da İzzet Kombos Bulvarı üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis, SP 529 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyreden Serhat Yıldırım’ın parka doğru dikkatsizce sağa döndüğü esnada sol kaldırım üzerinden park alanına doğru koşarak geçmekte olan Ergün Topaloğluları'na çarptığını belirtti.

Polis, kaza sonucu Ergün Topaloğluları'nın yaralanarak kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sol ayağında kırığı ve iç kanama teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını açıkladı. Polis, kazanın ardından sürücü Yıldırım’ın tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, çocuğun hayati tehlikesi bulunduğunu, ailesinin çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu kaydeden polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.