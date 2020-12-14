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Doktorun meyhanesine koronavirüs giremez!

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

14 Aralık 2020, 04:34

‘’Yazıklar olsun!’’diyerek başlıyorum yazıma.

‘’Yazıklar olsun!’’ diyerek de bitireceğim!

Nedir bu hırs?

Nedir bu iki yüzlülük?

Nedir bu aymazlık?

Yerel vakalarımızın artışından söz ediyor her yetkili.

Casinoların taleplerine inat, 3 günlük karantina kaldırıldı ve ülkemize tüm gelişler 1 hafta karantinaya tabi tutuldu.

Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde vaka sayısı artıyor.

Sağlık Bakanı’mız yerel vakalarımızın arttığını, gevşemememizi, daha dikkatli olmamızı bas bas bağırıyor!

Yılbaşı kazasız belasız atlatılsın istiyor herkes!

Ama gelin görün ki, bu ülkede olamaz denilen her şey olabiliyor!

Devlet hastanesi doktoru meyhane işletmekten geri kalmıyor!

Üstelik, artan vakaların olduğu Lefkoşa’da!

Sosyal mesafe, kadehler arasındaki mesafeye kadar indirgeniveriyor DOKTORUN MEYHANESİ’NDE!

Meyhanesine gidenler DİP DİBE oturuyor! Hafta içi böyleyse, hafta sonunu siz düşünün artık!

Doktoru da gidiyor, gazetecisi de!

Artan COVID-19 vakalarına inat, yılbaşı programları organize ediyor meyhanesinde!

Canlı müzik de olacak ki cazibesi artsın meyhanesinin!

KURUM YEMEKLERİ, evet yanlış okumadınız KURUM YEMEKLERİ de organize ediyor!

Belli ki kurumdakiler meyhanesine efsunlanıp da giriyor(!)

Gelin görün ki aynı doktor, Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde PANDEMİ POZLARI vermesini de biliyor!

Hepimize çok iş düştüğünü her yerde dillendirirken, meyhanesinde tokuşturulan kadehlerin sesleri arasında kayboluyor samimiyeti!

Maskeye çok dikkat edecekmişiz!

MEYHANESİNE GİDİNCE MASKENİZLE POZ VERİN!

Sosyal mesafeye çok dikkat edecekmişiz!

MEYHANESİNE GİDİNCE SAKIN BİRBİRİNİZİN ÜZERİNE ÇIKMAYIN!

El yıkamaya çok dikkat edecekmişiz!

MEYHANESİNE GİDİNCE ELİNİZİ YIKAYIN!

O doktor işinin başında ne de olsa!

Hem pandemi mücadelesinde hem de meyhanesinde!

Şüphelenirseniz PCR testinizi yaptırın.

Ama meyhanesine giderseniz o doktorun,

İçiniz rahat olsun!

DOKTORUN MEYHANESİNE KORONAVİRÜS GİREMEZ(!)

YILBAŞI COŞKUSUNU DOKTORUN MEYHANESİNDE YAŞAYIN(!)

Emekçi doktorlarımıza tekrar tekrar selam olsun!

Meslektaşım demeye utandığıma, bunları görüp de seslerini çıkaramayanlara ise

Yazıklar olsun!

İletişim: 0542-8529899

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