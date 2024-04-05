Din Görevlileri Sendikası (Din Gör Sen) Başkanı Cengiz İşkey, Kadir Gecesi’ne mağfiret gecesi de dendiğini hatırlatarak “bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedeceğini beyan etmektedir” dedi.

Din Görevlileri Sendikası Başkanı Cengiz İşkey, Kadir Gecesi nedeniyle yayımladığı mesajda, bu gecenin bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “Günahların bolca bağışlandığı, hatalar ve kusurlar için bağışlanma, Allah’ın merhametinin sağanak sağanak yağdığı yeni bir fırsat gecesi olan Kuran’ı Kerimde belirtildiği üzere bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesine kavuşmuş bulunmaktayız” dedi.

“Bu kutlu gecede ellerimizi semaya açarak Rabbimizden af ve mağfiret dileyelim. Özellikle Gazze başta olmak üzere dünyanın tüm coğrafyalarında zulüm gören kardeşlerimiz dua edelim ve elimizden geldiği kadarıyla maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyelim” diyen İşkey, öncelikle bu mübarek gecenin, tüm İslam Âlemi için ve tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini diledi.

İşkey mesajında şunları belirtti;

"Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadis-i şerifinde 'Her kim inanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya ederse geçmiş günahları affedilir’ müjdesini vermektedir. Öyleyse Kadir Gecesi’ni bir fırsat olarak görelim. Bu geceyi değerli kılan Kuran'ı Kerim’i özümüze, sözümüze ve hayatımıza yansıtmaya gayret edelim. Peygamberimizin Kadir Gecesi’nde yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim: 'Allah’ım Sen affedicisin, cömertsin, affetmeyi seversin, beni de affet.' Bizler de kurtuluşa ermek temize çıkmak Allah nezdinde af olmak istiyorsak şu fani dünyada Allah’ın razı olacağı bir hayat yaşamalıyız, birbirimizi kırmak yerine gönülleri fethetmeye, etrafa zarar verme yerine fayda ve iyilikte bulunmaya, ibadetlerimizi yerine getirmeye gayret sarf etmeliyiz.

Bu mübarek geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedeceğini beyan etmektedir."

İşkey mesajını şu sözlerle tamamladı:

"Öncelikle bu mübarek gecenin, milletimiz ve tüm İslam Âlemi için ve tüm insanlık için barış ve huzur getirmesini diliyor, en içten dileklerimle Kadir gecenizi tebrik ediyor ve bu duygu ve düşüncelerle Kadir gecesinde günahlardan kurtulup Bayram sabahına günahsız olarak ulaşmayı bizlere ve tüm inananlara nasip etmesini yüce Rabbimden diliyorum.”