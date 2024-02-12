Dikelya’daki elektrik santralinin iyileştirilmesinde prosedürel sorunlar yaşandığı bildirildi.

Alithia gazetesi, hava kirliliği yaratan ve bundan dolayı Güney Kıbrıs’ı AB’ye yüklü para ödemeye mahkum bırakan Dikelya’daki elektrik santralinin iyileştirme çalışmaları için 60 milyon Euro gerektiğini ve bu çalışmaların kim tarafından üstlenileceğinin hâlâ belli olmadığını yazdı.

Gazete, Elektrik İdaresi’nin (AİK) bu çalışmalar için sermaye talebinde bulunduğunu, ancak yasanın ihaleye çıkılmasını zorunlu kıldığını kaydetti.

Özel şirketlerin Dikelya’ya elektrik santrali kurma niyetinde olmadığını belirten gazete, santralde iyileştirme yapılmadığı sürece, vatandaşın cebinden daha fazla para çıkacağını yazdı.