Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 261 kişi sağ kurtarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Gölbaşı ilçesinde deprem koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, AA muhabirine, depremin ilk saatlerinden itibaren yola çıkarak ilçeye ulaştıklarını söyledi.

İlçede yaklaşık 350 kamu görevlisi ve 150 Mehmetçiğin görev aldığını belirten Hatipoğlu, "Tokat İl Özel İdaresi ve Tokat halkının o hayırseverliğiyle Gölbaşı'na ulaştık. Yedinin üzerinde arama kurtarma ekibimiz, gıda dağıtımı da dahil olmak üzere her alanda devletimizin tüm şefkatli elini vatandaşlarımıza uzattık. Deprem yaralarını ilk andan itibaren sarmayla ilgili olarak büyük bir seferberlik başlatmış olduk. Ülkemizin her tarafından adeta bir yağmur gibi yardım gelmekte. Aziz milletimize şükranlarımızı arz ediyorum." dedi.

Depremde ilçede 130 binanın yıkıldığını, enkazlarda yapılan arama kurtarma çalışmalarında 261 kişinin kurtarıldığını bildiren Hatipoğlu, "Gölbaşı ilçemiz ve bölgemizin tamamını çok büyük bir şekilde etkileyen bu depremin yaralarını büyük milletimizin ve devletimizin üstesinden geleceğine tam olarak inanıyoruz. Tekrar aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Devlet tüm imkanlarıyla seferber şekilde burada. Yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

İlçedeki depremin neden olduğu üzücü manzara ise dronla görüntülendi.