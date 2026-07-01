Türk ulusunun denizlerde ticaret yapma hakkı ile kıyı ve limanlarını deniz ticaret hukukuna göre uyarlamasının 100’üncü yıl dönümü olan “1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı” Girne ve Gazimağusa’da törenlerle kutlandı.

Girne’deki törene, Girne Kaymakamı Revin Gürler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) adına Lojistik Destek Grup Komutanı Bakım Albay Kemal Mercan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Soner Özbal, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, siyasi parti, dernek, okul, kurum ve kuruluşların temsilcileriyle askeri yetkililer katıldı.

Atatürk Anıtı önünde yer alan tören, anıta çelenklerin konulması ile başladı. Saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

-İpek

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Ahmet İpek, 1 Temmuz’un, kabotaj hakkının Türk halkı tarafından kazanılmasının 100’üncü yıl dönümü olduğunu belirterek, Kabotaj Kanunu’nun denizlerde kazanılan zafer olduğunu vurguladı.

Kabotaj Kanunuyla, Türk Denizciliği’nin ekonomideki yerini aldığını, denizlerin yabancıların tekelinden kurtarıldığını, zengin ve eşsiz sahil şeridine sahip kıyılarda her türlü deniz ticareti, kılavuzluk, nakliye ve liman hizmetleri yapma hakkının Türk bayrağı taşıyan gemiler ve Türk halkına verildiğini anımsatan Deniz Teğmen İpek, KKTC’de ise 2003 yılında, KKTC ve TC arasında yapılan Denizcilik Anlaşması Yasası ile KKTC Mavi Vatan’da bu hakkın Kıbrıs Türk halkı ve devletine ait olduğunu söyledi.

Denizcilik sektörünün, ekonominin dışa açılmasında ve uluslararası ticaret sistemi ile bütünleşmede önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Deniz Teğmen İpek, Türk denizciliğinin bugün ulaştığı noktada Kabotaj Yasası’nın oluşturduğu ortamda edinilen denizcilik altyapısı ve birikiminin çok önemli bir payı olduğunu vurguladı.

Barış Harekatıyla başlayan Kıbrıs Türk Denizciliği’nin, geçen sürede, uygulanan ambargo ve tüm engellemelere rağmen önemli gelişmeler kaydettiğini ifade eden Deniz Teğmen İpek, KKTC’nin mütevazi ama ülkesine birçok hizmet yapan deniz ticaret filosunun, ülkenin dışa açılan kapısı olduğunu kaydetti.

KKTC’nin deniz ticareti, deniz taşımacılığı ve bu alanlarda gemilere yapacağı liman hizmetleri ve yat turizm işletmeciliği girişimleriyle, ekonomisini daha güçlü bir yapıya kavuşturacağını belirten Deniz Teğmen İpek, “Ümidimiz, gelecek yıllarda KKTC denizciliğinin güçlü bir deniz ticaret filosuyla modern ve işlek limanlarıyla ve teknolojinin tüm imkanlarını kullanabilen tersaneleri ile daha güçlü bir konuma ulaşmasıdır” dedi.

Deniz Teğmen İpek, Türk denizcilerinin, kıyılarda Türk ulusunun haklarını korumaktan, uluslararası denizlerde, limanlarda Türk ve KKTC bayraklarını dalgalandırmaktan, ekonomi, sanayi ve vatan savunmasına katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Tören, The English School Of Kyrenia Öğrencisi Ayda Özataç’ın, “1 Temmuz Denizcilik Bayramı” adlı şiiri okumasıyla sona erdi.

-Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da datörenle kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Gazimağusa’da da törenle kutlandı.

Zafer Anıtı’nda yer alan törende, ilk olarak protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

-Kurt

Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Sahil Güvenlik Gazimağusa Grup Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen Okan Kurt yaptı. Kurt, 1 Temmuz 1926 tarihinde yürürlüğe giren Kabotaj Kanunu’nun, Kurtuluş Savaşı’nın diğer zaferi olduğunu söyledi.

Böylece denizlerin yabancıların elinden kurtarıldığını belirten Kurt, Türk denizcilik faaliyetlerinin bağımsız olarak yürütülebildiğini ifade etti.

-TCG Tufan Hücumbotu ve TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi halkın ziyaretine açıldı

Öte yandan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Tufan Hücumbotu Gazimağusa Ticaret Limanı’nda, TCG Karadeniz Ereğli Karakol Gemisi ise Girne Turizm Limanı’nda halkın ziyaretine açıldı.