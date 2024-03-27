Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Özay Oral Kütüphanesi, 60. Kütüphane Haftası’nı, düzenlediği kitap okuma etkinliği ve ödül töreni ile kutladı.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, bugün saat 11.00’de, Özay Oral Kütüphane bahçesinde düzenlenen “Sürdürülebilir Bir Dünya İçin Kitap Okuyoruz” isimli kitap okuma etkinliğine bazı DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyeleri, rektör yardımcıları, akademik ve yönetsel personel ile öğrenciler katıldı.

Etkinliğe, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri de öğretmenleri ile birlikte katılarak destek verdi.

-Soykan

Etkinlik açılışında konuşan DAÜ Özay Oral Kütüphane Müdürü Soykan “Kütüphane Haftası”nın amacını; "kitabın, okumanın ve bilimin değerini vurgulamak ve kütüphanelerin toplumlar için önemini duyurmak" olarak belirtti.

DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’nin ülkede ve bölgede en geniş akademik koleksiyon içeriğine sahip, kapsamlı basılı ve elektronik bilgi hizmetleri sunabilen kütüphanelerden birisi olduğunu vurgulayan Soykan, DAÜ Özay Oral Kütüphanesi ve sunduğu olanaklar hakkında bilgiler verdi.

Soykan konuşmasında tüm kütüphanecilerin ve kütüphane dostlarının Kütüphane Haftası’nı kutlayarak “kitap dolu günler” diledi.

-Karatepe

DAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karatepe gerçekleştirdiği konuşmasında, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu’ndan etkinliğe katılan herkese teşekkürlerini ileterek, okumanın aslında alışkanlık ve aile içinde çocukları yetiştirirken aktarılması gereken bir özellik olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Karatepe okumanın cehaletin ve bağnazlığın düşmanı olduğunu belirterek ezbere kör inançlara karşı mücadelenin okumadan geçtiğini vurguladı.

Okuma alışkanlığının önemine değinen Prof. Dr. Karatepe “Ne kadar çok okursak ruhumuz o kadar çok güzelleşir” ifadelerini kullandı; okuma ve öğrenmenin faydalarının insan ve toplumu sadece ileriye götürmekle kalmadığını, aynı zamanda günlük hayattaki karar alma veya sorunları çözmede de olanak sağladığını belirtti. DAÜ Özay Oral Kütüphanesi’ni yoğun bir şekilde kullanan bir araştırmacı olduğunu da aktaran Prof. Dr. Karatepe, bu kütüphanenin zengin ve veri tabanı güçlü kütüphanelerden biri olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından etkinliğe katılan Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu Müdürü İffet Sarper’e Prof. Dr. Karatepe tarafından teşekkür plaketi takdim edilirken, Sarper tarafından DAÜ adına Prof. Dr. Karatepe’ye çiçek takdim edildi.

Tören kapsamında 2023 yılında kütüphaneden en fazla kitap ödünç alan ilk dört öğrenciye ödül ve teşekkür belgeleri takdim edildi. Birinci 61 kitapla Mühendislik Fakültesi lisans öğrencisi Emircan Karakoç olurken, ikinci sırada 36 kitapla Mühendislik Fakültesi yüksek lisans öğrencisi Maria Nebesnaia, üçüncü sırada 34 kitapla İşletme ve Ekonomi Fakültesi yüksek lisans öğrencisi İbrahim Kurt ve dördüncü sırada 29 kitapla Sağlık Bilimleri Fakültesi lisans öğrencisi Bedriye Ökmen yer aldı. Ödüllerin takdim edilmesinin ardından, Özay Oral Kütüphanesi bahçesinde 30 dakikalık kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.