Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun New York’ta gerçekleştirilen son Greentree Zirvesi konusunda mecliste temsil edilen partilere yönelik olarak düzenlediği toplantı saat 13.10’da tamamlandı.

Saat 10.15’te başlayan ve yaklaşık 3 saat toplantı sonrası parti başkan ve temsilcileri açıklamalarda bulundular.

Sağdaki siyasi parti parti temsilcileri Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na tam destek vererek, Temmuz’a kadar çözüm olmaması durumunda, yeni bir tutum belirlenmesi gerektiği yönünde görüş ortaya korken, bazı sol partiler daha aktif bir politika ile çözümün zorlanmasını, aksi takdirde sürecin sonunda Türk tarafının daha fazla zorda kalacağı görüşünü dile getirdiler.