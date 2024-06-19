Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de yaşayan İngilizlerin, ülkeye sosyal ve ekonomik katkı sağlayan toplumun çok önemli bir kesimini oluşturduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, köy sakinlerinin daveti üzerine Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde KKTC’de yaşayan İngilizlerle Karaman’da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, bir araya geldiği İngilizlere duyduğu sevgiyi ifade ederek, yabancılar ve Karaman köyü sakinleriyle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu da dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'de yaşadığı ve Londra'daki Price Waterhouse Muhasebe firmasında çalıştığı döneme ait anılarını anlattı.

140'tan fazla aileye ev sahipliği yapan tarihi Karaman köyünün güzel özelliklerinin korunması kapsamında herkesle aynı hassasiyeti paylaştığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, 2007 yılında 100. yaş gününde Beşparmak Dağı'nın 760 metrelik zirvesinden yamaç paraşütü yaparak dünya rekorunu kıran ve KKTC’nin adını duyuran Elizabeth Forsyth'in merhum annesi Peggy McAlpine'i de andı.

Cumhurbaşkanı Tatar, adalet arayışına devam eden ve insanlık dışı uygulanan izolasyonlara son vermek için çabalayan KKTC'ye ve Kıbrıs Türk davasına verdikleri destekten dolayı, KKTC’de yaşayan İngilizlere teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Göçmen topluluğuna her zaman büyük önem verdim ve ihtiyaç duyulması durumda elinden gelenin en iyisini yapmaya hazırım" dedi.

Toplantıya katılan yabancıları temsilen konuşan Elizabeth Forsyth da, Cumhurbaşkanı Tatar'a saygılarını sundu.

Elizabeth Forsyth konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanı Tatar, Jesus College'den, Ekonomi diplomasını aldı, sonra Cambridge Üniversitesi'nden mezun oldu. Bu ülkeyi onun uzmanlığına sahip biri yönettiği için çok şanslıyız."