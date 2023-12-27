Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nı (KATSO) ziyaret etti.

Oda Başkanı Kadir Bozan, Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretinden dolayı teşekkür etti, odanın çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Bozan, Kars’ta tarım ve hayvancılık alanında yoğunluklu olarak ticaret yapıldığına işaret ederek, KKTC ile karşılıklı ticaret iş birliğinin gelişmesini amaçladıklarını belirtti.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da, Kars’ta bulunmaktan duyduğu memnuniyet dile getirdi, Kıbrıs Türk halkının selamlarını iletti.

KKTC’nin bağımız bir Türk devleti olarak yaşamını sürdürmesi için mücadele verdiğini belirten Tatar, federal görüşmelerin geride kaldığını ve halkın geleceği olan devletin önemine vurgu yaptı.

Davetler üzerine Türkiye ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini, Kıbrıs Türk halkının mücadele geçmişini ve tarihi anlattıklarını ifade eden Tatar, iki ülke arasındaki iş birliklerini de geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Tatar, KKTC’nin doğası kültürü yemekleri ile önemli bir Türk devleti olduğunu, bilim alanında da önemli gelişmeler sağladığını anlatarak, Türkiye’nin, KKTC’nin geleceğine yön verdiğini belirtti.

KKTC olarak Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nda yer aldıklarını, siyasi sıkıntılara rağmen turizm, eğitim gibi alanlarda yüzlerce ülke ile her alanda ilişkileri olduğunu anlatan Tatar, Kars ile de ilişkileri geliştirmek için çalışacaklarını söyledi.

Gazimağusa ve Kars’ın tarihinde Lala Mustafa Paşa’nın da yer aldığını belirten Tatar, Kars ve Kıbrıs’ın şehitler diyarı olduğunu kaydetti.

Geçmiş tarih ve gönül coğrafyasının ortak olduğunu ifade eden Tatar, genç nesillerin aldıkları emaneti ileriye taşıyacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, KTTO Başkanı Turgay Deniz ve KTSO Başkanı Ali Kamacı’nın selamlarını ilettiği Kars Ticaret ve Sanayi Odası’nı, KKTC’ye davet etti.