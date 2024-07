Tatar, İngiliz gazeteciler ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, Chatham House’da yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, İngiliz gazeteciler ile de bir araya geldi.

Görüşmelerde, Kıbrıs konusunun çözümüne dair vizyonunu anlatan Tatar’a, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin ve Özel Temsilcisi Güneş Onar eşlik etti.

Gazetecilerle yapılan yemekli toplantıya, The Telegraph başyazarı Philip Johnston, The Sunday Express Siyasi Editörü David Williamson, The Spectator köşe yazarı ve eski The Sunday Telegraph Yardımcı Siyasi Editörü Melissa Kite, Bağımsız Gazeteci ve The Daily Express eski Sosyal İşler Editörü Sarah O’Grady, Peterborough eski Muhafazakar Parlamento Üyesi, Lordlar Kamarası Üyesi ve David Davis'in (Brexit'ten sorumlu bakan olduğu dönemde) eski Özel Danışmanı Lord Stewart Jackson katıldı.