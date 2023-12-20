Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 60’ıncı kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Levent Okulları tarafından düzenlenen “Tek Ruh, Tek Zafer” temalı BRT U-16 Kadınlar Basketbol Turnuvası’nın açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada, anavatan Türkiye ve kardeş ülke Azerbaycan’dan gelen kız takımlarına ‘hoş geldiniz’ dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, BRTK’nin kuruluşunun 60’ıncı yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 60 yıl önce temellerinin atıldığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, sporda uygulanan uluslararası haksız ambargoların çağ dışı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türkü'ne uygulanan ambargoların kaldırılması çağrısı yaptığını da hatırlattı.

Organizasyonu düzenleyenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Esas olan kardeşliktir. Oyunlar bizleri daha da yakınlaştıracaktır. KKTC, Türkiye ve Azerbaycan birlikte daha güçlü olacaktır” dedi.