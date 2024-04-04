Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD Dışişleri Bakanlığından yetkililerle görüştü.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletleri’nin Başkenti Washington DC temasları kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlardan Sorumlu Bakan Yardımcısı Michel Sisson ve Güney Avrupa ve Kafkaslardan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Jashua Huck’la bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, görüşmede Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Özel Temsilcisi Güneş Onar ve KKTC Washington Temsilcisi Büyükelçi Damla Güçlü eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD’li yetkililerle Kıbrıs Türk tarafının vizyonunu ve BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilsici Maria Angela Holguin’in temaslarına dair değerlendirmeleri paylaştı.