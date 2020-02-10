Cumhurbaşkanı Adayları İçin ‘’Yapılacaklar Listesi’’
Cumhurbaşkanlığı seçimleri 26 Nisan 2020’de.
Çok var gibi görünse de, özellikle adaylar adına, göz açıp kapayıncaya kadar geçecek bir zaman.
Dolayısıyla verimli kullanmak gerekiyor.
Bu durumda da, doğru propaganda argümanlarını kullanmak, doğru hamleler yapmak şart oluyor.
Adaylar, seçim kadrolarını oluşturmaya başladılar bile.
Bu kadroların temel görevleri seçim taktikleri geliştirmek, kendi adaylarını halka en iyi şekilde sunmak ve tanıtmak.
Adaylara kolaylık olması açısından, yapılacaklar listesini paylaşmakta fayda var:
- Yaşlı Bakım Evi ziyaret edilecek, ziyarette el öpülecek.
- Bir tane kucakta çocuk fotoğrafı mutlaka çektirilecek.
- Salıncağa binme, top tepme, Trodos’ta kartopu oynama, bisiklete binme gibi çocukluğumuzu hatırlatan bir aktivite yapılacak.
- Sportif bir müsabakanın başlama düdüğü çalınacak.
- Dünya Kadınlar Günü’nde, kadın-erkek eşitliğine değinilecek, kadına şiddet kınanacak, kadınlar sahiplenilecek.
- 23 Nisan’da makam koltuğuna bir çocuk oturtturulacak.
- Küçük bir akrabasının doğum gününde çekilen samimi pozlar medyaya servis edilerek, ‘’nesilden nesle mutluluk’’ mesajları verilecek.
- Bir hafta sonu, sürpriz bir dağ yürüyüşü yapılacak.
- Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu Ziyaret edilecek.
- Üniversitelerden birisinde, ‘’konuk konuşmacı’’ sıfatı ile konuşma yapılacak.
- Mitinglerden en az birisinde şiir okunacak.
- Masada çalışırken yeni bir profil pozu verilecek.
- Hastanelerden biri ziyaret edilerek, hastalara ‘’geçmiş olsun’’ denilecek.
- Birkaç işletme açılışında kurdela kesilecek, açılış sırasında üreterek kendi ayaklarımızın üzerinde durmamızın önemi vurgulanacak.
- Bir dost toplantısında çalınan şarkıya sesle veya dansla eşlik edilecek.
- Engelli vatandaşlarımızla ilgili açıklama yapılacak.
- Pazarda alışveriş yapılacak.
- Bir eve konuk olunacak, yemek yenilecek ya da çay içilecek, sıcak sohbetler yapılacak.
- Duruma göre, Türkiye, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri gibi yurtdışı gezisi yapılacak.
- Asker ve askerlikle ilgili açıklama yapmak zorunda kalınırsa, siyasi eğilime göre cevaplanırken, kutuplaştırıcı bir üslup kullanılmayacak.
- Yolsuzluklara karşı şeffaflık ve kararlı mücadele teması sıklıkla vurgulanacak.
- Nikah şahitliği yapılacak.
Liste uzatılabilir.
Bunları yapmak da herkesin aklına gelebilir.
Önemli olan listedekileri başarı ile gerçekleştirmek olmamalı zaten.
Zira, Kıbrıs müzakerelerinden ziyade, geçiminin, eğitiminin ve sağlığının derdine düşen halkımıza çıkış yolları gösterecek bir Cumhurbaşkanı adayı, diğer adaylara göre ne kadar halktan biri gibi görünür, ne kadar doğal ve kendisi gibi olursa, kararsız oyları kendisine yönlendirme şansını da bir o kadar artırmış olacaktır.
Not: Küçük bir seyahat nedeniyle 14 Şubat’a kadar sizlerle birlikte olamayacağım. Sağlıcakla…)
Dr. H. İlker İpekdal
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