Dr. İlker İpekdal

Covid-19 aşı programının temel amacı pandemiyi bitirmek değil, virüsün meydana getirdiği yıkıcı etkiden korumaktı.
Covid-19 tanısı alanların, aşı sayesinde hastaneye ve özellikle de yoğun bakıma yatış oranlarında belirgin azalma olduğu sonuçları gelmeye başladı.
Ancak, aşıların virüsün yayılmasını engelleyip engellemediği konusunda net bir görüş henüz hakim değil.
Covid-19’un etkilediği yaş grubu ve kronik hastalıklar göz önünde bulundurularak, dünya genelinde Covid-19 aşılarının erişkin yaş grubuna ve kronik hastalıkları olan kesime yapılması öncelikle hedeflendi.
Temel hedef, toplumların en az %60’ının aşılanarak bulaş kısırdöngüsünün kırılması idi.
Önce güncel aşı verilerine bir bakalım:
- Dünya genelinde yapılan aşı doz sayısı: 305 milyon.
- Dünya genelinde aşıları tamamlanan kişi sayısı: 66,5 milyon.
- Dünya genelinde aşılanma yüzdesi: %0.86.
- İsrail’de aşılanma yüzdesi: %39.
- Birleşik Arap Emirlikleri’nde aşılanma yüzdesi: % 22.
- Amerika Birleşik Devletleri’nde aşılanma yüzdesi: 9,35.
- Türkiye’de aşılanma yüzdesi: %3.
- Brileşik Krallık’ta aşılanma yüzdesi: %1,68.
Görüldüğü üzere, dünya genelinde aşılama hedeflerinden çok çok uzağız.
Bunun makul nedenleri olabilir. Hedeflere ulaşabilmek için önümüzde değil ayların, yılların olduğunu, hatta yeni mutasyonlar, aşıların etkilerinin sona ermesi gibi durumlar da göz önünde bulundurulduğunda, Covid-19 aşı sistemi uzak olmayan bir zaman sonunda rutin aşılama programına alınacak gibi görünüyor.
Eğer, Covid-19 aşı programında erişkinlerde bile istenilen hedefi tutturmaktan çok uzak isek, aşılama süreci rutin aşı programı haline dönüştürülürse, çocuklarımızın bu işin neresinde olacağını hiç düşündük mü?
Dünya genelinde toplamda 3 milyon 231 bin 836 çocukta Covid-19 tanısı konulmuş.
Bu sayı, tüm Covid-19 vakalarının %13,2’yi teşkil ettiği ifade ediliyor.
Covid-19’un çocuklarda mortalite oranı tüm Covid-19 vakalarında %0.00-%0,019.
(Kaynak:https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-state-level-data-report/)
Şimdi çocuklarımıza ve gençlerimize dönelim.
Son aylarda, çocukların ve gençlerin arasında COvid-19 vakalarının çok daha az görülmesine rağmen, virüs taşıyıcıları olmaları nedeniyle aşılama programına dahil edilmelerine yönelik görüşlerde artış oldu.
Ne ilginçtir ki, eşzamanlı olarak Covid-19 aşılarının virüsleri yaymayı engellemede de etkili olduğuna dair görüşler de dile getirilmeye başlandı.
Hatta ve hatta, geçtiğimiz gün Amerika’da CDC aşı olanların artık maske, mesafe, PCR testi ve karantinadan muaf tutulabileceklerine dair öneride bulundu.
(Kaynak: https://abcnews.go.com/Politics/cdc-vaccinated-individuals-socialize-masksdistancing/story?id=76320421&fbclid=IwAR0iNsHEo81VceTeFvHwzvsIzz2prBKBwCsI7YvquyreF7BXqqJ93MnlbPo)
Geçtiğimiz ay İngiltere’de 6-17 yaş grubunu içine alan toplam 300 gönüllüde Oxford-AstraZeneca aşısı çalışması başlatıldı. Çalışmanın amacının, bu aşının çocukları üzerindeki etkinliğine bakmak olduğu paylaşıldı.
Pfizer BioNTech aşısının 16 yaş ve üzeri, Moderna ve Johnson&Johnson aşılarının ise 18 yaş ve üzeri gençlerde kullanılabildiğini biliyoruz.
Örneğin Texas’ta bu aşılar bu yaş gruplarına ailelerin izinleri ile yapılmaya başlandı.
Geçtiğimiz hafta UNICEF, 168 milyon çocuğun bir yıl boyunca okuldan uzak kalmalarının doğru olmadığını, devletlerin önlemler almaları gerektiğini söyledi.
Microsoft, California’da bir okul ile anlaşarak geliştirdiği ‘’Daily Pass’’ adlı uygulama ile, çocuklarımızın PCR testi, aşı ve klinik bulgularının takip edilerek okullarına daha güvenli gönderebileceğini ifade etti.
Şimdi hep birlikte düşünelim.
Dünya genelinde henüz erişkinlerde bile aşı hedeflerimize ulaşamadık.
Erişkinlerin Covid-19 nedeniyle hastaneye yatma riskleri kat be kat yüksek.
Aşıların koruduğu net ifade edilirken, bulaşı ne kadar azalttığı henüz netlik kazanmadı.
Çocukların Covid-19’dan etkilenme oranları çok çok düşük.
Taşıyıcı olmaları konusunda hala çelişkili bilgiler var.
Ancak gelin görün ki, çocuklarımız ve gençlerimiz, son birkaç haftadır artan yoğunlukta Covid-19 aşılarının yaptırılması durumu ile karşı karşıya getiriliyorlar.
Tüm bu çelişki yumağı içerisinde, pandeminin daha çok yollara evrileceği kaygısını içimde yaşıyorum…
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