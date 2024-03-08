Çin'in yerli üretim yolcu uçağı "C919"un, Şanghay ve Şian şehirleri arasındaki iç hat seferlerinde kullanılmaya başlandığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, China Eastern hava yolu şirketine ait, "MU2152" sefer sayılı C919 yolcu uçağı, bu sabah Şanghay Hongçiao Uluslararası Havalimanı'ndan kalkarak Şian Şianyang Uluslararası Havalimanına ulaştı.

China Eastern, filosundaki C919 model uçakları daha önce Şanghay-Çıngdu ve Şanghay-Pekin hatlarındaki düzenli seferlerde kullanmaya başlamıştı.

Yerli üretim yolcu uçağının ülkenin yoğun iç hat güzergahlarında kullanılması, sivil havacılık piyasasında kabul görmesi açısından önemli adımlar olarak görülüyor.

China Eastern, şubat sonu itibarıyla C919'larla 1131 ticari sefer yapıldığını ve bu seferlerde 145 binden fazla yolcu taşındığını bildirdi.

- 2031'e kadar en geniş C919 filosuna sahip olacak

China Eastern, 2021'de her biri 99 milyon dolardan 5 adet C919 satın almak üzere uçağın üreticisi Çin Ticari Uçak Şirketi (COMAC) ile anlaşmaya varmıştı.

C919'un ilk teslimatı 9 Aralık 2022'de yapılmış, uçak ilk ticari seferini 28 Mayıs'ta Şanghay ile Pekin arasında yapmıştı.

China Eastern, 28 Eylül 2023'te 100 adet C919 daha satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu. 2024 ile 2031 arasında teslim edilmesi planlanan uçaklarla China Eastern, en geniş C919 filosuna sahip olacak.

- Boeing ve Airbus'a rakip

Çin'in yerli üretim ilk orta mesafe yolcu uçağı olan C919, "Boeing 737" ve "Airbus 320" model yolcu uçaklarının muadili olarak görülüyor.

Dünyada sivil havacılık sektöründe en yaygın kullanılan uçak tipi olan tek koridorlu ve dar gövdeli yolcu uçağının piyasaya girmesiyle Çin'in, ABD'li Boeing ile Avrupalı Airbus şirketlerinin egemenliğindeki yolcu uçağı pazarında pay sahibi olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

COMAC tarafından 2008'de geliştirilmeye başlanan C919, jet motoru ve uçuş kontrol yazılımları gibi kritik bileşenleri General Electric ve Honeywell gibi ABD şirketlerince üretilip Çin'de montajlandığından bütünüyle yerli nitelik taşımıyor.

Şirket, halen kullanılan kısa mesafe yolcu uçağı ARJ21 ve orta mesafe yolcu uçağı C919 dışında, "C929" adını verdiği uzun mesafe yolcu uçağı modelini de geliştiriyor.