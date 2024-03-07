Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, yangından zarar gören Haspolat’taki Gürdağ Tuğla Fabrikasını ziyaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından verilen bilgiye göre, Gardiyanoğlu, ziyaretinde Gürdağ Ltd. Direktörü Mustafa Ersözlü ve fabrika çalışanları ile görüştü geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ziyarette yangında meydana gelen hasarla ilgili bilgi alan Gardiyanoğlu, yangından dolayı çalışma hayatıyla ilgili sıkıntıların giderilmesi ve çalışanların mağdur olmaması için elinden geleni yapacağını belirtti.

Bakan Gardiyanoğlu’na ziyarette Çalışma Dairesi Müdürü Sezgi Ballı, Sosyal Sigortalar Dairesi Müdürü Tahir Serhat ile İhtiyat Sandığı Dairesi Müdürü Ertunç Doğu eşlik etti.