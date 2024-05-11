Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 127'ye, kaybolanların sayısının 141'e yükseldiği bildirildi.

Ülkenin güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde geçen haftadan bu yana etkili olan yağış sonrası oluşan sellerde, can ve mal kaybı giderek artıyor.

Eyalete bağlı Sivil Savunmadan yapılan açıklamada, ölenlerin sayısının 127'ye, kayıpların sayısının 141'e yükseldiği kaydedildi.

Yaralı 756 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, selden olumsuz etkilenenlerin sayısının 2 milyona yaklaştığı vurgulanarak, 71 bin 409 kişinin okullarda, spor salonlarında ve kiliselerde geçici olarak barındığı ifade edildi.

Bölgesel Kalkınma Bakanı Waldez Goe, açıklamasında, eyalette durumun son derece "endişe verici" olduğunu vurgulayarak, yeni yağışların işlerini daha da zorlaştırdığını söyledi.

Asker ve polisin de destek verdiği yardım çalışmalarında şimdiye kadar 70 bin 863 kişi ile 9 bin 984 hayvanın felaket bölgelerinden kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hükümeti, Rio Grande do Sul eyaletinin yeniden inşası için 9,8 milyar dolar tutarında yardım paketini açıkladı.

- Felaket durumu ilan edilmişti

Rio Grande do Sul Valisi Eduardo Leite, 3 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, halen ulaşamadıkları alanların olduğunu belirterek, "Son derece istisnai bir durumdan geçiyoruz. Bu, kritik bir olay değil eyalet tarihinin en yıkıcı olayıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Leite, trajedinin büyüklüğü nedeniyle 180 günlüğüne "felaket durumu" ilan ettiklerini ve insanların tahliyesi için ciddi gayret gösterdiklerini söylemişti.

Felaketin etkilediği alanları iki kez ziyaret eden Devlet Başkanı Lula da Silva, bölgeyi yeniden ayağa kaldıracaklarını ifade etmişti.