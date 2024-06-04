Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,61 dolardan işlem görüyor.

Dün 81,65 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.59 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,96 azalarak 77,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,31 dolardan alıcı buldu.

Şubattan bu yana en düşük seviyesine gerileyen petrol fiyatlarında, OPEC+ grubunun üretim kesintilerini eylülden itibaren kademeli olarak azaltacağını açıklaması ve dünyanın en büyük petrol tüketicilerinde ekonomik hareketliliğin zayıflaması etkili oldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, piyasa koşullarını değerlendirmek üzere pazar günü çevrim içi bir araya geldi.

Ülkeler, Nisan 2023'te açıklanan günlük 1,65 milyon varillik ek gönüllü kesintileri Aralık 2025 sonuna kadar, Kasım 2023'te açıklanan günlük 2,2 milyon varillik ek gönüllü kesintileri ise bu yıl eylül sonuna kadar uzatma kararı aldılar.

Söz konusu karar, küresel talebin gelecek dönemde artacağı beklentisinin etkisiyle piyasalarda arz-talep dengesinin bozulacağı endişesini gündeme getirdi.

Ayrıca, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de dün açıklanan zayıf ekonomik veriler petrol fiyatlarının aşağı yönlü hareketini destekledi.

Dün, ABD'de açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) mayısta 48,7'ye inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşirken, bu durum imalat sektöründeki daralmanın sürdüğüne işaret etti.

ABD'de inşaat harcamaları ise nisanda artış beklentisinin aksine yüzde 0,1 azalış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de imalat sanayisinde ekonomik aktivite mayısta önceki aya göre azalarak büyüme eşiğinin altına geriledi.

Analistler, verilerin ekonomik toparlanmanın hala kırılgan olduğuna ve iç talebin yanı sıra dış talepte de azalma gözlendiğine işaret ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 80,65 ile 82,93 dolar aralığının direnç, 75,81 ile 73,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.