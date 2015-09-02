Yeniboğaziçi'ndeki Bedi’s Plajı’nda dün öğleden sonra boğulma tehlikesi geçiren Volodymar Rudakov (E-51), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.
Polis basın bülteninde yer alan bilgiye göre, Rudakov dün saat 15.30 sıralarında, 3 metre yüksekliğindeki iskeleden 80 cm derinliğindeki denize daldığı sırada boğulma tehlikesi geçirdi.
Önce Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Rudakov, ilk yardım tedavisinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.