Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan savaşın halihazırda komşu ülkelerde tehlikeli etkileri olduğunu belirtti.

Türk, BM İnsan Hakları Konseyinin (İHK) 55. Oturumu kapsamında düzenlenen toplantıda dünya genelinde süren çatışmalar ve insan hakları ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlığın nadiren bu kadar hızla gelişen krizlerle karşı karşıya kaldığını belirten Türk, bu çatışma dalgasında insanların hayatının altüst olduğunu, ekonomik zarar gördüğünü, insan hakları ihlallerinin yaşandığını ve çok taraflı umutların yok olduğunu kaydetti.

Türk, dünya genelinde 55 çatışmanın artarak devam ettiğini kaydederek uluslararası insancıl ve insan hakları hukukunun yaygın ihlallerinin milyonlarca sivilin üzerinde yıkıcı etkilere neden olduğunu bildirdi.

"Yerinden edilme ve insani krizler daha şimdiden benzeri görülmemiş bir boyuta ulaştı." ifadelerini kullanan Türk, tüm bu çatışmaların bölgesel ve küresel etkilerine dikkati çekti.

Geçen hafta başlayan İHK kapsamında Myanmar ve Sudan'ı ele aldıklarına işaret eden Türk, bu iki ülkede yaşanan çatışmaların 10 binlerce can kaybına ve 11 milyondan fazla kişinin yerinden edilmesine yol açtığını bildirdi.

Konseyi işgal altındaki Filistin topraklarında yaşananlarla ilgili de bilgilendirdiğini hatırlayan Türk, "Gazze'deki savaşın halihazırda komşu ülkelerde tehlikeli etkileri oldu. Bu barut fıçısındaki herhangi bir kıvılcımın çok daha geniş bir yangına yol açabileceğinden derin endişeliyim. Bunun Orta Doğu'daki her ülke ve bölge dışındaki birçok ülke için sonuçları olacaktır." ifadelerini kullandı.

- Ukrayna'da 10 binden fazla kişi öldü

Türk, Lübnan'ın güneyinde İsrail, Hizbullah ve diğer silahlı gruplar arasında yaşanan gerginliğin son derece endişe verici olduğunun da altını çizerek Lübnan'da yaklaşık 200 kişinin öldürüldüğünü ve 90 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini kaydetti.

Suriye'de adil ve sürdürülebilir bir barışa giden çözümün hala net olmadığını söyleyen Türk, korkunç insan hakları ihlalleri ve suistimalleriyle damgasını vuran yıkıcı iç savaşın başlamasından 13 yıl sonra çatışmaların bir kez daha tırmanmaya başladığını ifade etti.

Türk, Şubat 2022'den bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı dolayısıyla Ukrayna'da 10 binden fazla kişinin öldüğünü ve çok daha fazlasının yaralandığını doğruladıklarını dile getirdi.

Bu yıl dünya nüfusunun neredeyse yarısının yaşadığı 60'tan fazla ülkede seçimler yapılacağını kaydeden Türk, bunun demokratik ilkeler açısından bir dönüm noktası olabileceğinin de altını çizdi.