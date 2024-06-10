Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Sudan'daki insanların, çaresizlik sebebiyle ot ve yapraklarla beslenmek zorunda kaldıklarını bildirdi.

WFP'nin X platformundaki paylaşımında, "Sudan'da çaresizlik insanları ot ve yabani yaprak yemeye itiyor." ifadeleri kullanıldı.

Çocuklarda yetersiz beslenmenin endişe verici boyutlara ulaştığı belirtilen açıklamada, WFP'nin, acil gıda ve beslenme yardımını genişlettiği ve gıda tedarikinin ülke geneline ulaştırılması için 24 saat çalıştığı vurgulandı.

Açıklamada, WFP yetkililerinin, Sudan'da yaşanan bu dramatik durum karşısında hızlı bir şekilde harekete geçtikleri ve acil yardım faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları aktarılarak, WFP'nin Sudan'da yürüttüğü acil yardım ve beslenme programlarının, Sudan halkına umut olmaya devam ettiğinin altı çizildi.

- Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki güç mücadelesi 1 yılı aşkın süredir devam ediyor.

Nisan 2023'te başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken, HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesinin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 16 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 8,7 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.