ABD Başkanı Joe Biden, İsral Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya İsrail’in Gazze Savaşı’na verilen desteğin, yardımları artırma ve sivil ölümlerini önleme gibi “belirli, somut adımlara bağlı olduğunu” söyledi.

Biden'ın bu sözlerinden sonra, İsrail Gazze'ye daha çok yardım akışı için iki insani yardım güzergahının açılmasının onaylandığını açıkladı.

Gazze'nin kuzeyindeki Erez geçişi, savaşın başlangıcından bu yana ilk kez geçici olarak açılacak. Gazze yakınlarındaki Aşdod Limanı da insani yardım malzemesi teslimatı için açılacak.

Kerem Şalom geçişinden de Ürdün üzerinden daha çok yardım gönderilmesine izin verilecek.

İsrail'in duyurusu, ABD Başkanı Joe Biden'ın Netanyahu ile İsrail'in yedi yardım çalışanını öldürmesinden sonraki ilk görüşmesinin ardından yapıldı.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Netanyahu'yla yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in Washington'ın desteğini devam ettirmesini istiyorsa, sivillere zarar verilmesini ve insani sorunları önlemek için adımlar atması gerektiğini söyledi. Bu insani yardım koridorlarının açılmasını Biden'ın özel olarak istediği anlaşılıyor.

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi, İsrail'in duyurduğu adımları memnuniyetle karşıladıklarını ve şimdi "tamamen ve çabucak uygulanması gerektiğini" vurguladı.

Biden, World Central Kitchen (WCK) adlı yardım kuruluşu çalışanlarının İsrail tarafından öldürülmesinden sonra Netanyahu ile görüştü.

İsrail “ağır hata” nedeniyle özür diledi, ancak WCK’nin kurucusu Jose Andres, çalışanlarının sistematik bir şekilde hedef alındığını söyledi.

Biden, İsrail’e verilen koşulsuz askeri yardımı azaltması yönünde baskı altındaydı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, ABD’nin İsrail’de değişiklikler görmemesi durumunda ne yapacağı sorusuna verdiği yanıtta Beyaz Saray’ın açıklamasına işaret etmiş ve ABD politikasında değişiklikler olacağını ifade etmişti.

ABD’den gelen son açıklamalar, İsrail’e yönelik en sert söylemler olmuştu.

Biden yaklaşık altı aydır devam eden Gazze’ye saldırılar konusundaki söylemini keskinleştirdi. Ancak ABD’den İsrail’e bomba, füze ve cephane sevkiyatı kesintisiz devam etti.

Gazze’deki yönetime göre Hamas’ın İsrail’e saldırdığı 7 Ekim’den bu yana çoğu ve kadın ve çocuk 33 bin kişi öldürüldü.